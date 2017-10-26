كُلية الطّب البَشري في الجامعة الليبيّة الدّولية تُقيم يُومًا علميًا خاصًا لإِحياء اليوم العَالمي لسَرطان الثّدي .





بنغازي 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - نظمت كلية الطب البشري في الجامعة

الليبية الدولية للعلوم الطبية بالتعاون مع عيادة الكيش بنغازي أمس

الأربعاء احتفالًا باليوم العالمي لسرطان الثدي تحت شعار " يدًا بيد نجعل

للمرض حد ".

وقال عميد كلية الطب البشري في الجامعة الليبية الدولية للعلوم

الطبية " جمال الطلحي " إن الغرض من إقامة هذا اليوم للتوعية بمرض سرطان

الثدي لرفع درجة الوعي لدى عامة الناس .

وأوضح أن الطلبة قاموا ببعض الزيارات لعدة الأماكن والمؤسسات لغرض

توعية الناس والنساء بشكل خاص عن كيفية الكشف المبكر نظرا لأنه مرض خطير

وطرق الكشف عنه بسيطة جدا عادة بالكشف الذاتي.

وذكر عميد كلية الطب البشري أنه أقيم على هامش الاحتفال بزار خيري

داخل الحرم الجامعي وعدة مناشط أخرى الغرض منها الحصول على بعض المال

لدعم مرضى السرطان ، لافتا إلى أن هذا النشاط من إعداد وإشراف الطلبة

وبعض الجمعيات الأخرى من بينها جمعية أيادينا وجمعية الهلال الأحمر.

وبدورها قالت عضو هيأة تدريس في التغذية في كلية الصحة العامة جامعة

بنغازي الدكتورة " فائزة الفاخري " إن الجميع يعرفون أن شهر أكتوبر هو

الشهر الوردي في كل أنحاء العالم وليبيا ليست استثناءً من ذلك.

وأشارت إلى أن التوعية بهذا المرض تكون على عدة نقاط منها الكشف

المبكر، وطرق الفحص وطرق أخذ العينة .

...(وال بنغازى)...