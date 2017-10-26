بلدية بنغازي تنجح في حل أزمة المختنقات الناتجة عن هطول الغيث .





بنغازي 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - نجحت بلدية بنغازي بالتعاون مع

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في حل أزمة المختنقات في عدد من طرق

المدينة التي جاءت بسبب بعض الانسدادات نتيجة هطول الغيث بغزارة .

وقال المكتب الاعلامى للبلدية إن غرفة عمليات الطواريء والشركة العامة

للمياه والصرف الصحي بنغازي قامت بحملة مكثفة لمواجهة بعض المختنقات

الناتجة عن هطول الأمطار التي أدت إلى تعطيل حركة السير بالطرقات.

وأشار المكتب إلى أنه وبرغم شح الإمكانيات المادية التى تعاني منها

بلدية بنغازي والنقص الحاد الذي تعانيه شركة المياه والصرف الصحي في

المعدات ولوازم العمل مثل زيوت المحركات وإطارات السيارات وخراطيم المياه

والنضائد التى من شأنها تسهيل الحركة وسرعة الإنجاز إلا أنه بتكاثف

الجهود فقد أنجز العمل وتم حل أغلب المختنقات في الطرق الرئيسية.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعد تقديم بلدية بنغازي الدعم للشركة العامة

للمياه والصرف الصحي بنغازي ببعض النواقص والاحتياجات الضرورية لإنجاز

هذا العمل.

...(وال بنغازى)...