وزارة التعليم تستعرض خلال اجتماعها العادي الخامس المسودة النهائية لمقترح التنظيم الداخلي للوزارة.





طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال )- استعرضت وزارة التعليم بحكومة

الوفاق الوطنى بطرابلس امس الأربعاء خلال اجتماعها العادي الخامس الذي

عقد برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة" نتائج

أعمال لجنة دراسة وإعداد التنظيم الداخلي للوزارة.

وتم الطرق خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الهيئة الوطنية

للتعليم التقني والفني "عادل الزنداح" ومدير المركز الوطني لضمان جودة

واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية "أسامة الفزاني" ومديري الإدارات

والمكاتب بالوزارة، إلى مناقشة المختنقات التي تواجه سير العمل بالإدارات

ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية اللازمة

لأداء الأعمال المنوطة بهذه الإدارات.

وأوضح رئيس لجنة دراسة وإعداد التنظيمي الداخلي" ميلاد عبد الله" بأن

اللجنة أنجزت أعمالها وأحالت تقريرها الختامي لوكيل الوزارة لشؤون

الديوان والتعليم العام يوم أمس الثلاثاء، وذلك توطئة لإحالته للمكتب

القانوني بالوزارة لمراجعته وإعداد القرار اللازم لذلك من قبل وزير

التعليم.

ومن جهته بين مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية "الطاهر

حبيب" الموقف التنفيذي للكتاب المدرسي لهذا العام ومراحل توزيعه من

المخازن الرئيسية للوزارة لفروع المخازن بمراقبات التعليم بالبلديات.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الاحتياط العام "عبد الفتاح الفاضلي" الخطوات

التي تمت فيما يتعلق بالاحتياط العام وآلية معالجة أعداد المعلمين

المحالين لأقسام الاحتياط العام بمراقبات التعليم بالبلديات.

وفيما يخص امتحانات المفاضلة للطلبة الجدد المتقدمين للجامعات العامة

أشار رئيس لجنة إعداد الامتحانات "جمال الفردغ" بأنه قريباً سيتم عرض

نتائج الامتحانات على موقع الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك.

وبدوره استعرض مدير إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة "يوسف أبوزيدة"

أعمال الإدارة وما تم إنجازه بشأن تحديث الموقع الالكتروني للوزارة وما

يتطلبه من بيانات من قبل الإدارات بالوزارة, وأكد وكيل الوزارة "عادل

جمعة" على ضرورة تزويد إدارة المعلوماتية بكافة البيانات المطلوبة لعمل

الموقع والتواصل معها بشكل مباشر فيما يتعلق بأي مقترحات أو ملاحظات حول

واجهة الموقع أو آلية عمله.

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