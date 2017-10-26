اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص تكشف بيان أذونات المزاولة وتصنيف مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.





طرابلس 26 اكتوبر 2017( وال )- كشفت اللجنة الاستشارية للتعليم

الخاص, امس الأربعاء بيان اذونات المزاولة وتصنيف مؤسسات التعليم الأساسي

والثانوي الخاص للعام الدراسي 2017-2018م.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص "محمود البوعزي" بأن عمل

اللجنة جاء تنفيذاً لقرار الوزير رقم (1147) لسنة 2017 بشأن ضوابط وتنظيم

مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج، وكذلك قراره رقم (1468) بشأن

تشكيل لجنة وتحديد مهامها، موضحاً بأن متابعة مؤسسات التعليم الأساسي

والمتوسط الخاص تمت من قبل مراقبات التعليم بالبلديات ولجان متخصصة من

إدارة التعليم الخاص، والمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات

التعليمية والتدريبية، وكذلك مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة,

مشيراً إلى أنهم قاموا بمعاينة المؤسسات التعليمية للتأكد من مدى أهليتها

وكفاءتها لممارسة النشاط التعليمي.

وأضاف "البوعزي" بأن النتائج خلصت إلى تصنيف المؤسسات التعليمية طبقاً

لما جاء بالجداول المرفقة بالرابط أذناه, مشدداً في الوقت ذاته على كافة

المؤسسات التعليمية بضرورة التقيد والالتزام وتنفيذ كافة الملاحظات

الواردة بشأنها بكل مسئولية، وعدم مخالفة القدرة الإستعابية لأعداد

الطلبة المسموح بهم حسب إمكانيات كل مؤسسة أو المراحل الدراسية المقررة

لكل مؤسسة، لافتاً إلى انه لن يتم اعتماد نتائج النقل أو الشهادة لأي

مؤسسة تخالف هذه الشروط.

وناشد رئيس اللجنة الطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على طبيعة إذن المزاولة

الممنوح للمؤسسة التي يدرسون فيها أو التي يدرس فيها أبناؤهم،مشيرا إلى

أن الوزارة بكافة مقدراتها، واللجنة الإستشارية للتعليم الخاص وإدارة

التعليم الخاص يبدلون قصارى جهدهم لمد يد العون والدعم لكل المؤسسات،

وتدعوهم إلى الرقي بمهنة التعليم الخاص والسعي لتحسين ظروفهم وقدراتهم

إقتداءً بمؤسسات التصنيف الأول لهذا العام، مبيناً بأن اللجنة تستقبل

كذلك كل الملاحظات والرؤى حسب ما هو وارد بنموذج الاستدراك المرفق نشره

برابط خاص.

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