الناخبون في كينيا يصوتون اليوم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.





نيروبي 26 أكتوبر2017 (وال) - يتوجه الناخبون في كينيا اليوم الخميس الى

صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بعد سلسلة من

الاحتجاجات والاضطرابات السياسية في البلاد.

وتأتي جولة الإعادة بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات

أغسطس التي فاز فيها الرئيس الحالي "أوهورو كينياتا" ، حيث اعتبرتها

المحكمة "غير شفافة ولا يمكن التحقق منها".

وقال زعيم المعارضة "رايلا أودينجا" الذي طالب في البداية بانتخابات

جديدة، إنه لن ينافس في الانتخابات الجديدة لعدم تلبية مطالبه ذات الصلة

بالإصلاح الانتخابي.

وتتنافس ثمانية أحزاب في انتخابات اليوم الخميس، غير أن المحللين

حذروا من ان الرئيس الفائز قد ينظر إليه بأنه غير شرعي إذا فاز في

الانتخابات دون "أودينجا".



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