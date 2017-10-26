ايفاد 22 ضابطا بأمن السواحل للتدريب بايطاليا وتونس .





طرابلس 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية في حكومة

الوفاق الوطني عن إنطلاق برنامج تدريبي لمنتسبي الإدارة العامة لأمن

السواحل في إيطاليا، وفقا لأحكام الاتفاقية الليبية-الإيطالية المشتركة

الموقعة سنة 2008 ولمذكرة التفاهم اللاحقة الموقعة لسنة 2017، بشأن

مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد مدير الادارة رئيس غرفة العمليات الليبية -الايطالية لمكافحة

الهجرة والتهريب، العقيد " طارق شنبور " أنه بعد الانتهاء من التدريب

النظري في إيطاليا سيتوجه الفريق الموفد إلى تونس للتدريب على البرنامج

العملي لقيادة عدد ستة زوارق موجود حاليا في ميناء بنزرت تحت الصيانة ،

وسيقوم المتدربون بقيادتها إلى ميناء طرابلس في نهاية الدورة لتدخل

الخدمة مباشرة في مكافحة الهجرة والتهريب.

ويشارك في الدورة التدريبية في مجال الملاحة والهندسة والصيانة

البحرية، التي تتكفل إيطاليا والاتحاد الأوروبي بنفقاتها وتستمر لمدة

شهر، 22 متدربا من مدن طرابلس والزاوية وصبراتة وبنغازي والجبل الأخضر

وطبرق .

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