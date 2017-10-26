قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فندقا في القدس ويمنع ندوة حول الأملاك الوقفية في المدينة.





القدس 26 اكتوبر 2017 (وال) - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقد ندوة

حول الاملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ، كان من المزمع

عقدها مساء أمس في فندق "السان جورج" بالقدس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " أن قوات ومخابرات الاحتلال

اقتحمت الفندق ومنعت عقد ندوة بعنوان "الأوقاف الإسلامية والمسيحية في

مدينة القدس"، بحجة رعايتها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وسلمت قوات الاحتلال قرارا موقعا من "وزير الامن الداخلي الإسرائيلي"

، يقضي بمنع عقد الندوة حسب قانون احتلالي يسمى اتفاق الوسط بشأن الضفة

الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات) لعام 1994.

وأوضحت الوكالة أنه كان من المفترض أن يتحدث في الندوة كل من مدير

دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في بيت الشرق خليل التفكجي، حول

التأثير السياسي على بيع الممتلكات في مدينة القدس، ومن جمعية الدراسات

العربية "مازن الجعبري" حول الوصاية على المسجد الأقصى، وعضو المجلس

المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين "ماهر سحلية" حول التسريبات في

أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية.



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