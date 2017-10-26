إجتماع إدارة الرعاية الصحية بأخصائيي الطب العام .



طرابلس 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - خلص الاجتماع الذي عقدته إدارة

الرعاية الصحية الأولية إلى ضرورة تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية

بالعيادات المجمعة ودعم برامج تعزيز الصحة والحماية الصحية و الوقاية من

الأمراض وتخصيص موارد لها .

وناقش الاجتماع الذي حضره بعض أخصائيي الطب العام ومدير إدارة شؤون

المناطق بالوزارة ، مقترحاً فنياً يختص بتطبيق الطب العام بالعيادات

المجمعة وطريقة تشغيلها بفاعلية وكفاءة أكبر.

وضم المقترح المطروح العديد من المحاور أبرزها كيفية تقديم الخدمات

الصحية الأساسية ودراسة حركة طالب الخدمة بالعيادة المجمعة ومن ثمّ تحديد

المؤهل العلمي ونوع الوظيفة وعدد الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المقترح

.

وأوصى الحاضرون بضرورة استكمال العمل بخصوص حزمة الخدمات الصحية

الأساسية والدلائل الإرشادية ومن ثم تدريب العناصر الطبية والطبية

المساعدة على استعمالها ، ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالرعاية الصحية

الأولية من خلال تقارير عمل العيادات وتقارير مركز المعلومات والتوثيق

الصحي.

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