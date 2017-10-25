نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.





طرابلس 25 أكتوبر 2017 (وال )- أسفرت مباراة فريقي الأولمبي

والسويحلي التي أقيمت اليوم الاربعاء بملعب الزاوية عن التعادل بدون

أهداف.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة السادسة لفرق المجموعة الثالثة

(ذهابا) من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يضيف الأولمبي النقطة الثامنة إلى رصيده من خمس

مباريات، والسويحلي يرفع رصيده إلى النقطة الثالثة عشرة من نفس عدد

المباريات.

وعلى ملعب سبها تأجل لقاء فريق الشرارة مع ضيفه فريق الشط، الذي كان

مقررا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز لكرة

القدم لفرق المجموعة الثالثة.

وتتواصل غدا الخميس منافسات الأسبوع السادس ذهابا بإجراء مباراة

واحدة ضمن فرق المجموعة الأولى، حيث يستضيف فريق القرضابية نظيره فريق

التعاون، وذلك بملعب سبها عند الساعة الثالثة والنصف مساء.

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