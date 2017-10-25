المنتخب الوطني للكرة الطائرة يتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا بمصر.





طرابلس 25 أكتوبر 2017 ( وال)- تأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليا بمصر، وذلك رغم خسارته أمام

نظيره الكيني بشوطين مقابل ثلاثة أشواط، في المباراة التي جمعت بينهما

أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لفرق

المجموعة الثانية.

وأسفرت النتائج النهائية للأشواط حسب النقاط التالية: (25-15)

و(25-20) و(21-25) و(21-25) و(12-15) .

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى الدور ربع نهائي بعد حصوله على المركز

الثاني بالمجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن المنتخب الغاني الذي حل

ثانيا بنفس المجموعة التي تضم أيضا منتخبي تونس في المركز الأول وكينيا

في المركز الأخير.

وسيلاقي منتخبنا الوطني في الدور ربع نهائي صاحب المركز الأول في

المجموعة الثالثة. وكان منتخبنا الوطني قد خسر أمام نظيره التونسي في الجولة الأولى من

الدور الأول (2-3)، وفاز على نظيره الغاني (3-2) في الجولة الثانية .

يذكر أن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تتواصل منافساتها بقاعة

الألعاب في ملعب القاهرة الدولي حتى 30 أكتوبر الجاري، قد انطلقت يوم

الأحد الماضي بمشاركة 14 منتخبا أفريقيا.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى بطولة

العالم 2018 التي ستقام في إيطاليا وبلغاريا.



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