رسالة شكر --لفرق الصيانة التابعة لمنظومة الحساونة -سهل الجفارةالأربعاء ، 25-10-2017 - 21:12:00

الشويرف 25 اكتوبر 2017 (وال)- وجهت اللجنة الادارية لجهاز النهر الصناعي اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى كل من ساهم في عمليات الصيانة لمحطة الشويرف بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة لمياه النهر الصناعي في الوقت المحدد والمبرمج له .
وشملت رسالة التقدير فرق الصيانة التابع لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة من مهندسين وفنيين ومستخدمين وكل من قدم الدعم والمساندة من اجل انجاز اعمال الصيانة لهذا المرفق الحيوي الهام .
(وال)

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