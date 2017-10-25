ايفاد متدربون من امن السواحل الى ايطاليا .

طرابلس 25 اكتوبر 2017 (وال)- توجه عدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية من مختلف المدن الليبية الثلاثاء الى ايطاليا لتقلي دورة تدريبية في مجال الملاحة والهندسة والصيانة البحرية .

وأكد مدير الادارة رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب العقيد" طارق شنبور" ، بعد الانتهاء من التدريب النظري في إيطاليا سيتوجه الفريق الموفد إلى تونس للتدريب على البرنامج العملي لقيادة عدد ستة زوارق موجود ةحاليا في ميناء بنزرت تحت الصيانة، وسيقوم المتدربين بقيادتها إلى ميناء طرابلس في نهاية الدورة لتدخل الخدمة مباشرة في مكافحة الهجرة والتهريب.

و أشار إلى أن البرنامج التدريبي ستتكفل إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتغطية مصاريفه وفقا لأحكام الاتفاقية الليبية الإيطالية المشتركة الموقعة لسنة 2008 و لمذكرة التفاهم الموقعة لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية و التهريب بين ليبيا و إيطاليا.

(وال)

