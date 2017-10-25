اجتماع اللجنة القنصلية الليبية التونسية

تونس 25 اكتوبر 2017 (وال)- عقدت اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة يومي الاثنين والثلاثاء اجتماعا بمقر وزارة الخارجية التونسية تم خلاله بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون القنصلية في كلا البلدين بما يقدم خدمات افضل للمواطنين بعد انقطاع منذ العام 2010.



وترأس الاجتماعات من الجانب الليبي مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق البي محمد بشير ومن الجانب التونسي نظيره محمد النفطي .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني فقد عقدت اللجنة اجتماعاتها وسط اجواء اخوية سادتها الثقة المتبادلة واتفق الطرفان على تنمية المناطق الحدودية وتسهيل الاجراءات امام العابرين للحدود من مواطني البلدين وخلال تواجدهم للعمل او الاقامة .





كما تم الاتفاق على استئناف تشغيل وسائل المواصلات المختلفة بصفة منتظمة بين البلدين والتنسيق بين مصالح الجمارك في الحدود من خلال تبادل المعلومات لمكافحة التهريب .



وعبر وزير الخارجية في تونس خميس الجهيناوي الذي حضر الجلسة الختامية عن شكره وتقديره للجنتين للحهود التي بذلت خلال ايام الانعقاد وللنتائج الايجابية التي توصلت اليها تعزيزا للنعاون الثنائي ين البلدين والشعبين الشقيقين .

(وال)