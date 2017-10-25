الشرطة الألمانية تصادر أسلحة وذخيرة خلال مداهمات في برلين.الأربعاء ، 25-10-2017 - 15:57:00



برلين 25 اكتوبر 2017 (وال) - قالت الشرطة الألمانية اليوم
الأربعاء إنها صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال مداهمة لأربعة
مواقع في برلين مساء الثلاثاء فيما يتصل بالتحقيق مع ألماني يبلغ من
العمر 40 عاما يشتبه في انتمائه لدوائر إسلامية متشددة.
وقالت الشرطة إنها طلبت من ممثلي الإدعاء نظر القضية نظرا للمخاوف من أن
الأسلحة المصادرة كانت ستستخدم في هجوم لكن لم يتم التوصل إلى معلومات عن
خطة محددة.
وسيستمر التحقيق وسيمثل المشتبه به أمام القاضي يوم الأربعاء. ولم تكشف
السلطات عن اسم الرجل وفقا لما هو متبع في ألمانيا.

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