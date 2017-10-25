الاسترليني يصعد بعد بيانات ناتج محلي إجمالي فاقت التوقعات .





لندن 25 اكتوبر 2017 ( وال )- قفز الاسترليني بنحو نصف سنت مقابل الدولار

الأمريكي اليوم الأربعاء بينما انخفض المؤشر " فايننشال تايمز "

البريطاني بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد على نحو غير متوقع

في الربع الثالث.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى ( 0.4 ) بالمئة من ( 0.3

) بالمئة في الشهور الثلاثة حتى يونيو حزيران عام 2017.

ويتجاوز هذا توقعات بنمو نسبته ( 0.3 ) بالمئة ويعزز توقعات بأن بنك

إنجلترا سيرفع سعر الفائدة في الأسبوع المقبل.

وصعد الاسترليني إلى ( 1.3171 ) دولار بعد إعلان البيانات ارتفاعا من

( 1.3124 ) قبل إعلانها وهو ما يعني ارتفاعه ( 0.3 ) بالمئة خلال يوم

الأربعاء.

وزاد الجنيه مقابل اليورو إلى ( 89.37 ) بنس وهو ما يعني أيضا

ارتفاعه ( 0.3 ) بالمئة خلال يوم الأربعاء.

وزادت خسائر المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية قليلا حيث

تراجع ( 0.3 ) بالمئة عن مستواه عند الفتح .

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