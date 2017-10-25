الاسترليني يصعد بعد بيانات ناتج محلي إجمالي فاقت
التوقعات .
الأربعاء ، 25- 10- 2017 - 15:47:00
لندن 25 اكتوبر 2017 ( وال )- قفز الاسترليني بنحو نصف سنت مقابل الدولار
الأمريكي اليوم الأربعاء بينما انخفض المؤشر " فايننشال تايمز "
البريطاني بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد على نحو غير متوقع
في الربع الثالث.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى ( 0.4 ) بالمئة من ( 0.3
) بالمئة في الشهور الثلاثة حتى يونيو حزيران عام 2017.
ويتجاوز هذا توقعات بنمو نسبته ( 0.3 ) بالمئة ويعزز توقعات بأن بنك
إنجلترا سيرفع سعر الفائدة في الأسبوع المقبل.
وصعد الاسترليني إلى ( 1.3171 ) دولار بعد إعلان البيانات ارتفاعا من
( 1.3124 ) قبل إعلانها وهو ما يعني ارتفاعه ( 0.3 ) بالمئة خلال يوم
الأربعاء.
وزاد الجنيه مقابل اليورو إلى ( 89.37 ) بنس وهو ما يعني أيضا
ارتفاعه ( 0.3 ) بالمئة خلال يوم الأربعاء.
وزادت خسائر المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية قليلا حيث
تراجع ( 0.3 ) بالمئة عن مستواه عند الفتح .
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