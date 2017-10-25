اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة تعقد اجتماعا في العاصمة تونس .





طرابلس 25 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقدت اللجنة القنصلية الليبية

التونسية المشتركة اجتماعا في العاصمة التونسية يومى الاثنين والثلاثاء

بعد انقطاع لسبع سنوات .

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التي تهم الطرفين

والمتعلقة بالجانب القنصلي المتعلق بمواطني البلدين الشقيقين .

وترأس الجانب الليبي مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية "

محمد بشير " ، ومن الجانب التونسي مدير ادارة الشؤون القنصلية التونسي "

محمد النفطي " .

وعبر وزير الخارجية التونسي " خميس الجهبناوي " عن عمق العلاقات

الاخوية بين تونس وليبيا ، وعن شكره لاعضاء الوفدين للجهود التي بذلوها

للوصول باعمال اللجنة الى نتائج تخدم مصالح مواطني البلدين .

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