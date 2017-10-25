اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة تعقد اجتماعا في العاصمة تونس .
الأربعاء ، 25- 10- 2017 - 13:36:00
طرابلس 25 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقدت اللجنة القنصلية الليبية
التونسية المشتركة اجتماعا في العاصمة التونسية يومى الاثنين والثلاثاء
بعد انقطاع لسبع سنوات .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التي تهم الطرفين
والمتعلقة بالجانب القنصلي المتعلق بمواطني البلدين الشقيقين .
وترأس الجانب الليبي مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية "
محمد بشير " ، ومن الجانب التونسي مدير ادارة الشؤون القنصلية التونسي "
محمد النفطي " .
وعبر وزير الخارجية التونسي " خميس الجهبناوي " عن عمق العلاقات
الاخوية بين تونس وليبيا ، وعن شكره لاعضاء الوفدين للجهود التي بذلوها
للوصول باعمال اللجنة الى نتائج تخدم مصالح مواطني البلدين .
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