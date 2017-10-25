ملتقى دول المتوسط للفنون التشكيلية .الأربعاء ، 25-10-2017 - 13:09:00


مصراته 25 أكتوبر 2017 ( وال )- ينظم مكتب الهيئة العامة للثقافة
مصراتة خلال الفترة من 28 إلى 30 من شهر أكتوبر القادم الدورة الاولى
لملتقى دول المتوسط للفنون التشكيلية .
وستقام فعاليات هذا الملتقى بأروقة قاعة الشهداء مصراتة بمشاركة
العديد من الفنانين من دول المنطقة ، ومختلف المدن الليبية .
وستقام ضمن فعاليات هذا الملتقى ورشة عمل للأطفال بهدف تنمية
مهاراتهم الفطرية بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال، وستكون هناك
أيضا جدارية رسم على الجدران داخل المدينة بمشاركة الفنانين المشاركين في
هذا الملتقى.
...( وال ) ....

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