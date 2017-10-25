وزير الحكم المحلي يجتمع مع عمداء بلديات الجنوب بحضور وزير العمل.



طرابلس 25 اكتوبر 2017 ( وال )-اجتمع صباح هذا اليوم وزير الحكم

المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بطربلس" بداد قنصو"مع عمداء بلديات الجنوب وبحضور وزير العمل ومدير ادارة المحافظات والبلديات ومدير مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزارة.

وتم خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الجنوب وما يعانيه من

مشاكل ومختنقات اهمها ازمة البنزين وافتتاح المطارات ومنها مطار سبها

والية ايجاد الحلول المناسبة لها.



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