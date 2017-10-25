الشركة العامة للكهرباء تعلن عن فائض انتاج الطاقة من الكهرباء يصل إلى 300 ميجاوات .





طرابلس 25 اكتوبر 2017 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الاربعاء عن فائض انتاج في الطاقة الكهربائية وصل إلى 300 ميجاوات .



وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أن القدرة

الانتاجية الفعلية للشبكة العامة للكهرباء المتوقعة لهذا اليوم الاربعاء

تبلغ 4300 ميجاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة سيصل إلى 4000

وبالتالي لايوجد عجز على الشبكة العامة بل فائض وصل إلى 300 ميجاوات .



وأكدت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية أنه لن يكون هناك أي طرح للاحمال

اليوم الاربعاء .

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