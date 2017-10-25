الشركة العامة للكهرباء تعلن عن فائض انتاج الطاقة من الكهرباء
يصل إلى 300 ميجاوات .
الأربعاء ، 25- 10- 2017 - 12:55:00
طرابلس 25 اكتوبر 2017 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الاربعاء عن فائض انتاج في الطاقة الكهربائية وصل إلى 300 ميجاوات .
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أن القدرة
الانتاجية الفعلية للشبكة العامة للكهرباء المتوقعة لهذا اليوم الاربعاء
تبلغ 4300 ميجاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة سيصل إلى 4000
وبالتالي لايوجد عجز على الشبكة العامة بل فائض وصل إلى 300 ميجاوات .
وأكدت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية أنه لن يكون هناك أي طرح للاحمال
اليوم الاربعاء .
..( وال )..