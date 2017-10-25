نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم امس الثلاثاء.





طرابلس 25 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الأخضر على فريق الأندلس

بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء امس

الثلاثاء بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة

(ذهابا) لفرق المجموعة الثانية، من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بادر الأندلس بالتسجيل عن طريق اللاعب "عبد الرحمن العبدلي" من ركلة

جزاء في الشوط الأول، وعدل للأخضر "محمد موسى" في الشوط الثاني، وأضاف

"عبد الله الميهوب" ثاني الأهداف، وعزز "محمد موسى" النتيجة بالهدف

الثالث.

وبذلك يحقق الأخضر أول فوز ويرفع رصيده إلى خمس نقاط من أربع

مباريات، ويبقى الأندلس برصيده السابق نقطتين من ست مباريات.

وعلى ملعب مصراتة ضمن منافسات فرق المجموعة الثالثة حسم التعادل

السلبي بدون أهداف لقاء الاتحاد المصراتي مع ضيفه الترسانة، ليصبح رصيد

الاتحاد المصراتي ثلاث نقاط من خمس مباريات، والترسانة أربع نقاط من ست

مباريات.

وانتهت مباراة فريقي الخمس والأهلي طرابلس بالتعادل الإيجابي هدف

مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لفرق المجموعة الرابعة، والتي

جمعتهما مساء امس بملعب ترهونة البلدي.

سجل للأهلي طرابلس "محمد صولة" في الدقيقة (32) من الشوط الأول، وعدل

للخمس "لويس فليبي" في الدقيقة (58) من زمن المباراة، ليضع الخمس النقطة

الـ10 في رصيده من أربع مباريات، ويرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 11 نقطة

من خمس مباريات.

فيما أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة

فريقي خليج سرت مع فريق نجوم اجدابيا، ضمن منافسات الجولة السادسة لفرق

المجموعة الثانية، والتي كانت مقررة الثلاثاء بملعب سرت إلى موعد آخر

سيحدد لاحقا.



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