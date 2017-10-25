ايفاد 22 ضابط للتدريب في مجال الملاحة والهندسة والصيانة البحرية في تونس وايطاليا.





طرابلس25 اكتوبر 2017(وال ) - توجه منتسبي الإدارة العامة لأمن

السواحل التابعة لوزارة الداخلية امس الثلاثاء لتقلي دورة تدريبية في

مجال الملاحة والهندسة والصيانة البحرية بايطاليا تستمر لمدة شهر لعدد"

12" متدرب من مدن المنطقة الشرقية بنغازي والجبل الأخضر وطبرق، بالإضافة

لعدد "10" متدربين من مدينة طرابلس والزاوية وصبراته.

وأكد مدير الادارة رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية لمكافحة الهجرة

غير الشرعية والتهريب العقيد" طارق شنبور" ، بعد الانتهاء من التدريب

النظري في إيطاليا سيتوجه الفريق الموفد إلى تونس للتدريب على البرنامج

العملي لقيادة عدد ستة زوارق موجود حاليا في ميناء بنزرت تحت الصيانة،

وسيقوم المتدربين بقيادتها إلى ميناء طرابلس في نهاية الدورة لتدخل

الخدمة مباشرة في مكافحة الهجرة والتهريب.

و أشار إلى أن البرنامج التدريبي ستتكفل إيطاليا والاتحاد الأوروبي

بتغطية مصاريفه وفقا لأحكام الاتفاقية الليبية الإيطالية المشتركة

الموقعة لسنة 2008 ولمذكرة التفاهم الموقعة لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة

غير الشرعية والتهريب بين ليبيا وإيطاليا.

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