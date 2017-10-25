نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأربعاء ، 25- 10- 2017 - 11:00:00
طرابلس 25 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اعتبارا من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة
التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :
السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل مصحوبة بخلايا من السحب
الرعدية احيانا ، والريح شرش الى غربى ويكون باش يوم الغد على ساحل الجبل
الاخضر وطبرق سرعته مابين (05-20) عقدة وتصل صباح اليوم الى (25) عقدة
على ساحل الخليج ودرنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 2.75) متر
، والبحر مضطرب الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (24)
درجة مئوية
والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار .
- من رأس جدير إلى سرت :
السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل قد تكون مصحوبة بخلايا من
السحب الرعدية احيانا على بعض المناطق والريح شرش تتراوح سرعته مابين
(15-25) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (2.00 – 3.00) متر والبحر قليل
الاضطراب الى مضطرب ودرجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية والرؤيـة جيدة
وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار .
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