نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 25 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اعتبارا من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة

التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :

السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل مصحوبة بخلايا من السحب

الرعدية احيانا ، والريح شرش الى غربى ويكون باش يوم الغد على ساحل الجبل

الاخضر وطبرق سرعته مابين (05-20) عقدة وتصل صباح اليوم الى (25) عقدة

على ساحل الخليج ودرنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 2.75) متر

، والبحر مضطرب الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (24)

درجة مئوية

والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار .



- من رأس جدير إلى سرت :

السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل قد تكون مصحوبة بخلايا من

السحب الرعدية احيانا على بعض المناطق والريح شرش تتراوح سرعته مابين

(15-25) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (2.00 – 3.00) متر والبحر قليل

الاضطراب الى مضطرب ودرجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية والرؤيـة جيدة

وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار .

...(وال)...