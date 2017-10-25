استقرار أسعار النفط .





طوكيو 25 اكتوبر 2017 (وال) - استقرت أسعار النفط بدرجة كبيرة اليوم

الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته يوم الثلاثاء

بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 41ر58 دولار

للبرميل بعد تسوية يوم الثلاثاء بارتفاع 96 سنتا أو 7ر1 بالمئة.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض تسعة سنتات إلى 38ر52 دولار

للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء إن التركيز لا

يزال على خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى متوسطها في خمسة أعوام

وزاد احتمال فرض قيود ممتدة على الإنتاج بعد انتهاء اتفاق تخفيضات

الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 8ر1 مليون

برميل يوميا منذ يناير. ويستمر الاتفاق حتى مارس 2018 لكنهم يبحثون

تمديده.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية

زادت بواقع 519 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين

بانخفاضها 6ر2 مليون برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات

اليوم الأربعاء.



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