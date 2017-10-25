لجنة من الإِدارة الرئيسة في جِهاز الحَرس البلدي تَزور الفروع
والمَكاتب والأَقسام التّابعة له في بَنغازي.
الأربعاء ، 25- 10- 2017 - 10:48:00
بنغازي 25 أكتوبر 2017 ( وال ) - قامت لجنة من الإدارة الرئيسة لجهاز
الحرس البلدي بطرابلس ، بزيارة إلى فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي لتفقد
الفرع والمكاتب والأقسام التابعة له، وذلك تمكينا لدور جهاز الحرس البلدي
والتواصل بين كل فروعه .
وقامت اللجنة مؤخرا بجولة تفقدية للمراكز التابعة لفرع جهاز الحرس
البلدي بنغازي وأقسامه، والإطلاع على إمكانياته وتجهيز ، فضلا عن تفقد
تجهيزات أفراد الحرس البلدي وماتعانيه من النواقص ، ومتابعة كيفية سير
العمل ، ومحاولة حل كل الإشكاليات المتعلقة .
الجدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق تتكون كل من عميد أبوبكر بدر
عبدالقادر، وعقيد عبد العزيز محمد سالم، وعقيد أحمد الفيتوري أبوشويرب،
ومقدم مصطفى محمد مسعود ، ورائد مصطفى محمد طه.
...(وال بنغازى)...