لجنة من الإِدارة الرئيسة في جِهاز الحَرس البلدي تَزور الفروع والمَكاتب والأَقسام التّابعة له في بَنغازي.





بنغازي 25 أكتوبر 2017 ( وال ) - قامت لجنة من الإدارة الرئيسة لجهاز

الحرس البلدي بطرابلس ، بزيارة إلى فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي لتفقد

الفرع والمكاتب والأقسام التابعة له، وذلك تمكينا لدور جهاز الحرس البلدي

والتواصل بين كل فروعه .

وقامت اللجنة مؤخرا بجولة تفقدية للمراكز التابعة لفرع جهاز الحرس

البلدي بنغازي وأقسامه، والإطلاع على إمكانياته وتجهيز ، فضلا عن تفقد

تجهيزات أفراد الحرس البلدي وماتعانيه من النواقص ، ومتابعة كيفية سير

العمل ، ومحاولة حل كل الإشكاليات المتعلقة .

الجدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق تتكون كل من عميد أبوبكر بدر

عبدالقادر، وعقيد عبد العزيز محمد سالم، وعقيد أحمد الفيتوري أبوشويرب،

ومقدم مصطفى محمد مسعود ، ورائد مصطفى محمد طه.

...(وال بنغازى)...