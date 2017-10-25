قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من بيت أمر شمال الخليل .





الخليل 25 أكتوبر 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي

اليوم الأربعاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل .

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في

البلدة منها "خلة العين، والظهر، والبياضة، والاتصالات"، واعتقلت ثلاثة

اسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل أبو مارية ( 50 عاما) الذي أمضى 20

عاما في سجون الاحتلال، ويوسف بدر محمود اخليّل (37 عاما) الذي أمضى 4

سنوات في سجون الاحتلال، ومحمد إبراهيم عبد الحميد أبو مارية (22 عاما)

الذي أمضى عامين في سجون الاحتلال، وتم والاعتداء عليهم بالضرب.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال عملت على تكسير أبواب منازل المعتقلين

وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ومعاملة سكانها بطريقة مهنية وعنيفة.