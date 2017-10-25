قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من بيت أمر شمال الخليل .الأربعاء ، 25-10-2017 - 10:25:00



الخليل 25 أكتوبر 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي
اليوم الأربعاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل .
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في
البلدة منها "خلة العين، والظهر، والبياضة، والاتصالات"، واعتقلت ثلاثة
اسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل أبو مارية ( 50 عاما) الذي أمضى 20
عاما في سجون الاحتلال، ويوسف بدر محمود اخليّل (37 عاما) الذي أمضى 4
سنوات في سجون الاحتلال، ومحمد إبراهيم عبد الحميد أبو مارية (22 عاما)
الذي أمضى عامين في سجون الاحتلال، وتم والاعتداء عليهم بالضرب.
وأشارت الى أن قوات الاحتلال عملت على تكسير أبواب منازل المعتقلين
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ومعاملة سكانها بطريقة مهنية وعنيفة.

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا