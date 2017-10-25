تَركيب مَنظومة البَصمة العشرية للأَجانب في مَطار بنينا الدّولي .





بنغازي 25 أكتوبر 2017 ( وال )- أجرت مصلحة الجوازات والجنسية في

المنطقة الشرقية أعمال تركيب وتفعيل منظومة البصمة العشرية الخاص بالعرب

والأجانب في رقابة جوازات مطار بنينا في بنغازي.

وقال السيد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية

العقيد " مفتاح مقيل " إن تركيب المنظومة يأتي في إطار العمل على سلامة

ليبيا من العرب والأجانب المطلوبين في الداخل أو الممنوعين من الدخول

إليها.

وأفاد أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة (NIC) اليابانية بموجب عقد مع

مصلحة الجوازات والجنسية برئاسة السيد العميد " محمد التميمي " رئيس

مصلحة الجوازات والجنسية.

وأكد " مقيل " أن هذه المنظومة سوف يتم تركيبها في جميع المنافذ

الجوية والبحرية والبرية.

وتعمل المنظومة المتعارف عليها دوليا على التقاط صور الأشخاص، وبصمات

أصابعهم المفردة أو الكلية ، والتقاط صورة قزحية العين، إضافة إلى توقيع

الشخص.

كما تقوم المنظومة بمطابقة كل المعلومات المُرحَلة من الجزء الأول مع

قاعدة البيانات الموجود فيه وإيجاد الأشخاص المتطابقة معلوماتهم وإعطاء

نسبة التطابق وإعطاء النتيجة النهائية لكون قيد الشخص المُرحَلة معلوماته

قد حدثت أو كون هذا الشخص أحد المشبوهين أو أحد المطلوبين، مع إمكانية

قيامها بتصدير معلومات الأشخاص على شكل ملفات خارجية بصيغة معينة ليتم

الاستفادة منها في برامج أخرى متوفرة لدى الجهات الأمنية.

...(وال بنغازى)...