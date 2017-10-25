وصول 15 مليون دينار من السيولة المالية المخصصة لبلدية الجفرة .





هون 25 اكتوبر 2017 ( وال ) - وصلت الى مطار الجفرة أمس الثلاثاء طائرة

محملة بالسيولة المالية المخصصة لفروع المصارف الواقعة في نطاق بلدية

الجفرة .

وأوضح السيد " عبداللطيف جلالة " رئيس لجنة الازمة عضو المجلس البلدي

بان المبلغ الاجمالي هو 15 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي

بطرابلس ستوزع على فروع المصارف حسب الحصة المقررة .

من جانبه قال السيد " طارق احمد " مدير فرع مصرف الجمهورية بهون بأن

سقف السحب للمواطنين لن يقل عن خمسمائة دينار .. مشيرا إلى أن المصرف

يعمل حاليا على ادخال طلبات العائلات المتقدمة للحصول المبالغ المقررة من

الدولار لمنظومة المصرف واحالتها الى الجهات ذات الاختصاص لاستلام

البطاقات المصرفية ، وقد تم ستكمال 300 ملف من اصل 1200 طلب تم استلامه .

...(وال الجفرة)...