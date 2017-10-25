النائب أحمد معيتيق يلتقي مديرعام منظومة الحساونة سهل الجفارة .





طرابلس 25 -أكتوبر- 2017 ( وال )-التقى النائب بالمجلس الرئاسي "

أحمد معيتيق" امس الثلاثاء مديرعام منظومة الحساونة سهل الجفارة " محمد

الحجاجي"، وعضو اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة آليات التنسيق

مع الوحدات الأمنية لتأمين منظومة المرحلة الثانية من النهر الصناعي من

المصدر إلى الخطوط الرئيسية وجميع خطوط المنظومة، والمواقع التابعة لها.

واستعرض "الحجاجي" على النائب متوسط انتاج منظومة الحساونة سهل الجفارة

بواقع "1.200" مليون ومائتي ألف متر مكعب تضخها المنظومة لمدن الساحل

الغربي، منها "525" ألف متر مكعب لمدينة طرابلس، وباقي الكمية تضخ لمدن

المنطقة الوسطى، وغرب طرابلس، والجبل.

كما أكد أن جميع الترتيبات اتخذت من قبل المهندسين لبدء تشغيل المنظومة،

وضخ المياه عبر المسار الأوسط مساء اليوم الثلاثاء، والتي تحتاج الى 48

ساعة لتصل إلى المدن المنقطعة عنها المياه حسب قوله.

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