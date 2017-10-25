الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 25 أكتوبر 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام :

تقلبات جوية جوية على اغلب مناطق الشمال مصحوبة بسقوط امطار جيدة الى

غزيرة احيانا وزوابع رعدية مع رياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية بينما

يبقى الطقس مستقر على باقي مناطق ليبيا .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون

جيدة الى غزيرة مع ظهور زوابع رعدية من حين الى اخر خاصة على المناطق

الساحلية والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل

سرعتها إلى( 50 ) كم/ س ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (18-23 )

درجة مئوية وتصل هذا اليوم إلى (26 ) درجة مئوية على أبونجيم.



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط امطار متفرقة تصحبها خلايا من

السحب الرعدية وتكون جيدة إلى غزيرة خاصة على المناطق الساحلية ومرتفعات

الجبل الأخضر مما تؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في

الأماكن المنخفضة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-25) درجة مئوية وتصل هذا

اليوم إلى ( 28 ) درجة مئوية على وجالو والجغبوب .



- الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة

الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30) درجة

مئوية ولاتتجاوز (22 ) درجة مئوية على الحمادة وتسجل انخفاضا بسيطا يوم

الغد على أغلب المناطق.



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تنشط على الكفرة تتحول تدريجيا يوم الغد على أغلب المناطق إلى شمالية

فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح

مابين (27-29) درجة مئوية وتسجل إرتفاعا طفيفا يوم الغد على الكفرة.

...(وال)...