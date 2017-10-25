مَصلحة الأثار الليبيّة تَبدأ أَعمال مَسح وتوثيق المَواقع الأَثرية في مَنطقة الجّغبوب .





بنغازى 25 أكتوبر 2017 ( وال ) - انطلقت أعمال مشروع المسح الذي

بدأته مصلحة الآثار الليبية لتوثيق وحماية المواقع الأثرية في منطقة

الجغبوب.

ويشارك في عملية المسح - التي انطلقت يوم الأحد الماضي - فريق علمي

مكون من رئيس المصلحة الدكتور " أحمد حسين " ومدير الإدارة العامة

للحماية " أنويجي جمعة " ورئيس فرع المنطقة الشرقية " أنيس بوعجايب "

ومدير الإدارة العامة للمشروعات في المصلحة المهندسة " عبير الزوام "

ورئيس قسم المتاحف " أبتسام العقوري " وثلة من الباحثين في المنطقة.

وتشتمل أعمال الفريق الذي سيستمر علي مدار 34 يومًا إطلاق حملة توعوية

بأهمية الموروث الثقافي الليبي، وبرنامج تأهيل مخزن القطع الأثرية والبدأ

فعليا في صيانة مبني استراحة الملك الراحل إدريس السنوسي ليكون نواة متحف

الجغبوب .

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم منظمة اليونسكو لليبيا لحماية الموروث

الثقافي الليبي والذي جاء بعد طلب المساعدة الفنية واللوجستيه في اجتماع

تقابلي لرئيس المصلحة مع قطاع الثقافة في المنظمة في اجتماع باريس شهر

أكتوبر من عام 2015 .

...(وال بنغازى)...