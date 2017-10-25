رئيس الهيئة العامة للموارد المائية اجتماع موسع.





طرابلس 25 اكتوبر 2017 ( وال )- اجتمع رئيس الهيئة العامة للموارد

المائية م . ناجي عبد الرحمن امس الثلاثاء بديوان الهيئة بطرابلس مع

ممثل عن المجلس الرئاسي وكيل وزارة الحكم المحلى ،وعمداء وأعضاء المجالس

البلدية ، طرابلس المركز، سوق الجمعة ، ابوسليم ، حي الأندلس ، جنزور ،

وعضو من لجنة الأزمة بطرابلس ،وممثلين عن جهاز استثمار مياه منظومة

الحساونة وبعض المسئولين بديوان الهيئة ، وجهاز النهر الصناعي ، والشركة

العامة للمياه والصرف الصحي ، والشركة العامة لتحلية المياه .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور من بينها الإجراءات الواجب اتخاذها

لحماية منظومات النهر الصناعي من التخريب المتعمد والاستغلال غير

القانوني والجائر للمياه ،والإجراءات التى يمكن اتخاذها في حالة استمرار

انقطاع الإمداد المائي من منظومات النهر الصناعي والحلول العاجلة التي

يمكن التعويل عليها لمواجهة الأزمة وتشمل تفعيل آبار التقسيمات البلدية

وحقول الآبار وحل مشكلة مواقع محطات التحلية والشروع في اتخاذ الإجراءات

التعاقدية وإجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المحطات .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العديد من النقاط منها تجهيز مقترح

الحلول الآنية القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى لإمدادات المياه في حالة

الطواري والتواصل مع الهيئة العامة للموارد المائية ، والمجلس الرئاسي

لتوفير مخصصات مالية لتنفيذ ما تم طرحه من مقترحات كذلك التنسيق مع

الهيئة العامة للموارد المائية فيما يخص تنفيذ محطات التحلية في البلديات

ومصادر التمويل .

كما تضمن الاتفاق على تحديد الاحتياجات الأساسية لأعمال الصيانة لوصلات

النهر الصناعي الخاصة بالربط بين مراحل النهر والمسارات، وتوفير سبل

الحماية لمرافق المياه والصرف الصحي بما في ذلك منظومة النهر الصناعي

ومحطات التحلية مع مراعاة اختصاصات القطاعات والجهات ،وتشكيل لجنة لتحديد

سبل وأولويات حل الأزمة على ان تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها .

..( وال )...