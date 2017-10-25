شركات الطيران تبدأ الخميس تطبيق القواعد الأمنية الأمريكية الجديدة.





واشنطن 25 اكتوبر 2017 (وال) - أفادت شركات طيران أن قواعد أمنية جديدة

تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من يوم الخميس على جميع

الرحلات المتجهة للولايات المتحدة ، وذلك امتثالا لمتطلبات حكومية الغرض

منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات.

وقالت الشركات إن الإجراءات الجديدة التي قد تشمل مقابلات أمنية وجيزة

مع الركاب، ستطبق بداية من يوم الخميس.

وستؤثر الإجراءات على 325 ألف راكب على متن نحو ألفي رحلة تجارية تصل

يوميا إلى الولايات المتحدة وعلى 180 شركة طيران تعمل من 280 مطارا في

105 دول.

وقال مسؤولون أوروبيون وأمريكيون في ذلك الوقت أن شركات الطيران

أمامها 120 يوما للالتزام بهذه الإجراءات ومنها تشديد فحص الركاب. وتنقضي

هذه المهلة يوم الخميس. وكان أمام شركات الطيران حتى يوليو لتوسيع عمليات

رصد المتفجرات.

وقالت رابطة (إيرلاينز فور أمريكا) إن التغييرات "إجراءات أمنية

معقدة" لكنها أشادت بالمسؤولين الأمريكيين لمنحهم شركات الطيران مرونة في

الوفاء بالقواعد الجديدة.

وكانت إدارة أمن النقل قالت في يوليو إنها فرضت قواعد جديدة تلزم

المسافرين على متن رحلات الطيران داخل الولايات المتحدة إخراج جميع

الأجهزة الإلكترونية غير الهواتف المحمولة من حقائب اليد من أجل التفتيش.



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