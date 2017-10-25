رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من المجلس البلدي وأعيان وفعاليات مدينة نالوت .الأربعاء ، 25-10-2017 - 08:48:00



طرابلس 25 اكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني السيد " فائز السراج " أمس الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس،
وفد من أعيان وفعاليات مدينة نالوت ، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي
بالمدينة .
ورحب " السراج " بأعضاء الوفد ، مؤكداً حرصه على اللقاء المباشر مع
المجالس البلدية في ليبيا للاطلاع على ما تواجهه البلديات من مختنقات
واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.
وعرض رئيس المجلس البلدي مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالبلدية .
طالب بعدها " السراج " تقديم تقديرات بتكاليف تنفيذ عدد منها كما أصدر
تعليماته بتخصيص مبالغ مالية للبعض الآخر من بينها جامعة نالوت والشبكة
الداخلية للمياه ومعالجة الصرف الصحي للمستشفى المركزي ، كما طلب من
المختصين في البلدية الاجتماع بمسؤولي وزارة المواصلات وجهاز تنفيذ
الإسكان والمرافق وتقديم التقارير الفنية لحل مشاكل هذا القطاع في
البلدية ولقاء وزير التعليم لتزويد المنطقة بفصول متنقلة كحل طارئ إلى أن
يتحسن الوضع المالي للدولة.
...(وال)...

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