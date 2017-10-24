الليبي "عمر بوحوية" بطل العرب في البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينغ بالأردن.





طرابلس 24 أكتوبر 2017 (وال)- تحصل لاعب منتخبنا الوطني "عمر خالد

بوحوية" على لقب بطل العرب في أسلوب "فل كنتاكت" ضمن منافسات البطولة

العربية التاسعة للكيك بوكسنغ، التي اختتمت اليومين الماضيين بالأردن.

وتوج "بوحوية" بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية

على نظيره الفلسطيني في وزن تحت 63.5 كيلوجرام.

كما تحصل منتخبنا الوطني المشارك في هذه البطولة على الترتيب

الثالث.

وشارك منتخبنا الوطني بعدد خمسة رياضيين، من بينهم بطل العالم في

المواي تاي "محمد الطبال" والبطل الدولي "موسى البوسيفي"، والبطل الدولي

"عمر بوحوية"، تحت إشراف المدرب "أحمد الزيداني" ومساعده "محمد حسين".

وكانت البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينغ التي قد انطلقت

منافساتها في الـ15 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات 12 دولة عربية.

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