المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يشارك في بطولة التحدي الودية بنيروبي.





طرابلس 24 أكتوبر 2017 (وال)- يشارك منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم

في بطولة التحدي الودية، المقرر تنظيمها في الفترة من 25 نوفمبر إلى 9

ديسمبر القادمين بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة اثني عشر منتخبا.

وجاءت موافقة الاتحاد الليبي لكرة القدم بناء على الدعوة المقدمة من

مجلس اتحادات شرق ووسط أفريقيا "سيكافا" للمشاركة في بطولة التحدي الودية

التي تستضيفها كينيا.

وستشهد هذه البطولة منافسة بين منتخبات تمثل دول ليبيا وأوغندا

وتنزانيا ورواندا وبوروندي والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وزنجبار

والصومال وزيمبابوي وكينيا (الدولة المستضيفة).

وذكر مصدر بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن مشاركة منتخبنا الوطني في

هذه البطولة تأتي ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة أفريقيا للاعبين

المحليين التي ستقام مطلع العام القادم بالمغرب.

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