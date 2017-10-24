" السراج " يلتقي وفدا من المجلس البلدي واعيان وفعاليات مدينة نالوت .

طرابلس 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس، وفد من أعيان وفعاليات مدينة نالوت، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب " السراج " بأعضاء الوفد مؤكداً حرصه على اللقاء المباشر مع المجالس البلدية في ليبيا للاطلاع على ما تواجهه البلديات من مختنقات واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

وتحدث أعضاء الوفد مجددين دعمهم لسيادته ولحكومة الوفاق الوطني وعرض رئيس المجلس البلدي مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالبلدية وناقش " السراج " المشاكل المعروضة طالبا تقديم تقديرات بتكاليف تنفيذ عدد منها كما أصدر تعليماته بتخصيص مبالغ مالية للبعض الآخر من بينها جامعة نالوت والشبكة الداخلية للمياه ومعالجة الصرف الصحي للمستشفى المركزي، كما طلب من المختصين في البلدية الاجتماع بمسؤولي وزارة المواصلات وجهاز تنفيذ الإسكان والمرافق وتقديم التقارير الفنية لحل مشاكل هذا القطاع في البلدية و لقاء وزير التعليم لتزويد المنطقة بفصول متنقلة كحل طارئ وإلى أن يتحسن الوضع المالي للدولة.

وأكد " السراج " الحرص على تقديم الخدمات لكافة المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة ووفقا للأولويات.

وفي ختام اللقاء عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود رئيس المجلس الرئاسي ورحب " السراج " بتجديد اللقاء في مدينة نالوت في أقرب وقت ممكن.



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