وزير التعليم يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات (الاعدادية – الثانوية – المعاهد المتوسطة) .

طرابلس 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - اعتمد وزير التعليم الدكتور"عثمان عبدالجليل ", ظهر اليوم الثلاثاء, نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة شهادات إتمام مراحل التعليم الاساسي والثانوي والمتوسط بنسب نجاح بلغت (60.04%) لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم, و بلغت (60.35%) لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بيقسميها الادبي والعلمي, بينما بلغت (87.74%) لطلبة شهادة المعاهد الفنية المتوسطة.

هذا وتقدم لامتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية (18.455) طالبا وطالبة، نجح منهم (11.080) ورسب (6.846), وتقدم للشهادة الثانوية بقسميها الادبي والعلمي (10.017)طالباً وطالبة، نجح منهم(6.045) ورسب (3.858), بينما تقدم لشهادة الدبلوم المتوسط (3.280) طالباً وطالبة، نجح منهم(2.878) ورسب(402) .

وهنأ الوزير في كلمة القائها خلال مراسم اعتماد النتائج التي تمت بمقر وزارة التعليم بطرابلس, والتي حضرها رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني "عادل الزنداح", ومدير ادارة الامتحانات بوزارة التعليم "محمد العروسي", ومدير مكتب التقويم والقياس "ابوالقاسم الجربي" الطلبة الناجحين متمنينا لهم التوفيق والسداد في مشوارهم التعليمي, وحث الطلبة الذين لم يحالفهم النجاح على بدل المزيد من الجهد والمثابرة حتى يلتحقوا بركب زملائهم.

ومن جهته أوضح مدير مكتب الاعلام بالوزارة "رمضان الغضوي" بأنه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة على الرابط (www.imtihanat.com) والموجود على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (وزارة التعليم الليبية) ,وذلك عن طريق ادخالل رقم الجلوس او رقم القيد الخاص به كل حسب الخانة المخصصة له ومن تم الضغط على زر "عرض الدرجات" .



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