رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من أعيان غدامس ومسؤولي البلدية.



طرابلس 24 اكتوبر 2017 (وال) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء وفد من أعيان مدينة غدامس وعضو

مجلس النواب عن المدينة بشير هيبة ورئيس المجلس البلدي وعدد من أعضاء

المجلس وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها للاطلاع على احتياجات مختلف

المناطق.وأعرب أعضاء الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ،

عن دعمهم لحكومة الوفاق وتقديرهم لرئيس المجلس وحرصه على اللقاء المباشر

بالقيادات والفعاليات الشعبية ومسؤولي البلديات بمختلف مناطق ليبيا .

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بأعضاء الوفد، مبديا اعتزازه بمدينة

غدامس وتراثها الثقافي وارثها الاجتماعي، مؤكدا ان المشاكل الخدمية

متشابهة في مناطق ليبيا المختلفة وهي ليست وليدة اليوم بل تراكمت على مدى

سنوات وعقود.

وتحدث رئيس المجلس خلال اللقاء عن الوضع السياسي المنقسم وتأثيره السلبي

على كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والأمنية ، معبراً عن أمله

في أن ينحاز السياسيون جميعا إلى الوطن.

وتناول اللقاء مجمل المختنقات ببلدية غدامس، في قطاعات المياه والصحة

والمواصلات والكهرباء إضافة الى العناية بالمدينة القديمة وتشغيل مطار

غدامس.

وتحدث السراج عن الظرف المالي الحرج الذي يفرض حل المشاكل وفقا للأولويات

، وبناء على ما عرضه الوفد ، أصدر رئيس المجلس تعليماته بتخصيص مبالغ

مالية لحل المشاكل العاجلة بالمدينة ، وأن يجتمع ممثلين عن القطاعات مع

مسؤولي الوزارات المختصة للمتابعة كما اتفق على ترحيل مخصصات أخرى لمرحلة

زمنية قريبة.

وقال السراج إن الإمكانيات المتاحة ستقسم لتنفيذ الخدمات الضرورية في

كافة بلديات ليبيا بطرقة عادلة ومتوازنة.

وعبر أعضاء الوفد في ختام اللقاء عن تقديرهم لتجاوب رئيس المجلس الرئاسي

لمطالبهم ، متمنين له التوفيق في القيام بمهامه في هذه الظروف الصعبة.

..(وال)..