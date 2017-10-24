الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي.





القاهرة24 اكتوبر 2017 (وال) - دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل

المقاطعة الاقتصادية ضد العدو الاسرائيلي، في إطار المقاومة السلمية؛

والضغط على تل أبيب، للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، في كلمة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون

فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم، خلال مؤتمر

بمقر الجامعة في القاهرة.

دعا "أبو علي"، إلى ضرورة توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية

للإسرائيليين، على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إلزامهم بإقرار حقوق

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة

الاقتصادية العربية للإسرائيليين، وفي مقدمتها أهمية تطبيق الحظر، وإدراج

شركات على لائحة المقاطعة وإنذار شركات أخرى، ورفع شركات من لائحة الحظر

لاستجابتها لأحكام المقاطعة.