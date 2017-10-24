المرضى يحتاجون إلى الراحة وليس إلى مضادات حيوية.





لندن 24اكتوبر2017 (وال) قال مسؤولون طبيون في بريطانيا إن مزيدا

من المرضى نصحوا بضرورة العودة إلى منازلهم والخلود إلى الراحة بدلا من

إعطائهم مضادات حيوية.

وأضافوا أن خُمس الوصفات المتعلقة بالمضادات الحيوية غير ضرورية لأن

الكثير من الأمراض تُشفى من تلقاء نفسها.

ومضوا قائلين إن المرضى "لهم دور يتوجب أن يضطلعوا به" في وقف زيادة

وتيرة الإصابة بالعدوى.

وتشير التقديرات إلى أن 5000 شخص يموتون في إنجلترا سنويا نتيجة للإصابات

الناجمة عن مقاومة الأدوية؛أربع من عشر حالات تعاني من العدوى القولونية

الآن، ولا يمكن علاجها من خلال المضادات الحيوية؛

هناك توقعات بأن تؤدي الالتهابات في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2050

إلى قتل مزيد من الناس مقارنة بالموت نتيجة الإصابة بالسرطان الآن.

ويعد تناول المضادات الحيوية أمرا ضروريا في علاج تلوث الدم، والتهاب

الرئة، والتهاب السحايا الجرثومي، والتهابات خطيرة أخرى.

لكن المسؤولين الطبيين يقولون إن المضادات الحيوية غير ضرورية لعلاج جميع

الأمراض.

ويرى المسؤولون الطبيون أن السعال أو الالتهاب الرئوي يمكن أن يستمر نحو

ثلاثة أسابيع حتى يشفى المريض من تلقاء نفسه، لكن المضادات الحيوية يمكن

أن تساعد في تسريع العلاج بيوم أو يومين لا أكثر.