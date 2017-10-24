وزير الخارجية الإيطالي: التعاون مع ليبيا أدى إلى انخفاض تدفقات الهجرة غير القانونية.





روما 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو

ألفانو أن التعاون بين بلاده وليبيا أدى إلى احتواء متزايد لتدفقات

الهجرة غير القانونية.

وقال في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) اليوم بمناسبة افتتاح

المؤتمر الأول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا،

بباليرمو، ان تراجع تدفقات الهجرة "يرجع الى تقلص عبور المهاجرين للمنطقة

الحدودية مع النيجر.

وأضاف ألفانو إننا نعمل الآن على جعل هذه النتائج دائمة.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمم

المتحدة الى ليبيا غسان سلامه"، مؤكدا على اهمية التوصل الى اوسع توافق

ممكن بين الفرقاء الليبيين ، مشيرا الى ضرورة ان تكون المؤسسة العسكرية

تحت السلطة المدنية. ..(وال)..