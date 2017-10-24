تراجع الذهب وسط قلق قبل اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي .





لندن 24 اكتوبر 2017 ( وال )- انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب

المستثمرين بقلق أنباء أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك

المركزي الأمريكي) في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود أسواق

الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي " ترامب " للصحفيين امس

الاثنين إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء

مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب.

وهبط الذهب اليوم في المعاملات الفورية ( 0.2 ) بالمئة إلى ( 1279.01

) دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر عند

( 1271.86 ) دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى ( 1280.02

) دولار للأوقية.

وفقد الذهب الفوري ستة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند (

1357.54 ) دولار في الثامن من سبتمبر ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي

الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في

ديسمبر .

وارتفع السعر الفوري للفضة ( 0.2 ) بالمئة إلى ( 17.08 ) للأوقية بعد

أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين ( 0.5 ) بالمئة إلى ( 926 ) دولارا للأوقية وارتفع

البلاديوم ( 0.7 ) بالمئة إلى ( 966 )دولار للأوقية.

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