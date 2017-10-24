تركيا : اعتقال ستة اشخاص بتهمة دعم تنظيم " داعش " .
الثلاثاء ، 24- 10- 2017 - 15:26:00
انقرة - 24 اكتوبر 2017 ( وال )-اعتقلت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء
ستة اشخاص في عملية دهم لمعهد تعليمي في العاصمة انقرة بتهمة دعم ما يسمى
تنظيم الدولة الاسلامية " داعش ".
وقالت مصادر اعلامية تركية إن المعهد يقدم خدمات تعليمية لأطفال
تتراوح أعمارهم بين اربعة وسبعة أعوام بما يتماشى مع ايدولوجية تنظيم "
داعش ".
وأضافت المصادر أن الشرطة التركية نقلت ايضا ( 60 ) طفلا كانوا في
مبنى المعهد إلى مقر الشرطة على أن يتم تسليمهم في وقت لاحق إلى ذويهم .
وأشارت إلى أن أحد قياديي التنظيم والمعتقل حاليا لدى الشرطة
التركية كان يزور مبنى المعهد من وقت إلى آخر ويعقد اجتماعات فيه.
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