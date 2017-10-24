تركيا : اعتقال ستة اشخاص بتهمة دعم تنظيم " داعش " .







انقرة - 24 اكتوبر 2017 ( وال )-اعتقلت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء

ستة اشخاص في عملية دهم لمعهد تعليمي في العاصمة انقرة بتهمة دعم ما يسمى

تنظيم الدولة الاسلامية " داعش ".

وقالت مصادر اعلامية تركية إن المعهد يقدم خدمات تعليمية لأطفال

تتراوح أعمارهم بين اربعة وسبعة أعوام بما يتماشى مع ايدولوجية تنظيم "

داعش ".

وأضافت المصادر أن الشرطة التركية نقلت ايضا ( 60 ) طفلا كانوا في

مبنى المعهد إلى مقر الشرطة على أن يتم تسليمهم في وقت لاحق إلى ذويهم .

وأشارت إلى أن أحد قياديي التنظيم والمعتقل حاليا لدى الشرطة

التركية كان يزور مبنى المعهد من وقت إلى آخر ويعقد اجتماعات فيه.

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