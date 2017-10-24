الاطقم الطبية بمستشفى غات تسيطر على مشكلة التسمم في المدينة.





طرابلس 24 أكتوبر 2017 (وال) - تمكنت الاطقم الطبية بمستشفى غات العام

من إنقاذ حياة عشرات المواطنين الذين تعرضوا لتسمم غذائي ووصلوا إلى

المستشفى خلال الساعات الماضية لتلقي العلاج.

وقال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عيسى العمياني إن الوزارة تابعت

بشكل حثيث حادث التسمم في غات وانه بفضل جهود الأطقم الطبية في مستشفى

غات تم تقديم العلاج المناسب حسب المتوفر للحالات التي أصيبت بالتسمم وهي

الآن قيد المتابعة.

وعبر الوكيل عن تقديره لجهود مدير مستشفى غات وفريقه الطبي لما قاموا به

من جهد مشكور في هذا الحادث.

وكان عدد من المواطنين قد وصلوا إلى المستشفى وعليهم أعراض التسمم

الغذائي مثل القيء والإسهال وتبين من التحقيقات التي أجراها فريق الحرس

البلدي أنها بسبب تناول طعام في أحد المطاعم بالمدينة.

وقال مدير ادارة الشؤون الطبية بالمستشفى إن عدد الحالات التي تم التعامل

معها في المستشفى بلغت 60 حالة وجميعها تحت المتابعة ولا يوجد خطر على

حياتهم.

..(وال).