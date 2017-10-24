رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع هيئة الشباب والرياضة وشركة "تراي أرينا " الاسبانية استكمال تنفيذ عدد من الملاعب الرياضية .



طرابلس 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

رئيس هيئة الشباب والرياضة " زياد قريرة " والمدير التنفيذي للهيئة "محمد

الزروق " رفقة مسؤولي شركة "تراي أرينا "الإسبانية التي عادت لاستئناف

العمل واستكمال المشاريع المكلفة بتنفيذها في ليبيا .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد " السراج " دعمه لاستكمال

تلك المشاريع من خلال هيئة الشباب والرياضة على أن تسوى الأمور القانونية

والفنية بالنسبة للتعاقدات مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن توقف تنفيذ

المشاريع فرضته ظروف قاهرة مرت بها البلاد يجب أخذها في الاعتبار .

وأشاد " السراج " بالشركات الأجنبية التي قررت العودة إلى ليبيا لتنفيذ

تعاقداتها ، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيؤخذ في الاعتبار في المشاريع

المستقبلية .

يشار بأن شركة "تراي أرينا "الإسبانية عادت لاستئناف العمل واستكمال

المشاريع المكلفة بتنفيذها في ليبيا ، وهي صيانة المدينة الرياضية وملعب

النهر بمدينة طرابلس وإستكمال أعمال الانشاء بملعب مدينة مصراتة.





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