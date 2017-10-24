بدء مراحل التشغيل للوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج بسرت .



سرت 24 أكتوبر 2017 ( وال )- أفادت مصادر بمحطة كهرباء الخليج البخارية

لإنتاج الطاقة بسرت بان مراحل التشغيل الأولى للوحدة الأولى بالمحطة قد

بدأت بعد إتمام عملية صيانة الكابل 400 كيلو فولت الذي يصل بين محطة

كهرباء التحويل والوحدة الأولى بالمحطة بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي

بسبب الأعطال الفنية.

وأوضحت المصادر لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن عمليات الصيانة على

الكابل أجريت بالتعاون بين الشركة العامة للكهرباء وفريق إيطالي مُختص.

وأكدت المصادر أن الوحدة ستدخل قيد التشغيل الفعلي في أيام قريبة

لتُسهِم بذلك في التخفيف من العبء الواقع على شبكة الكهرباء في الفترة

الأخيرة.



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