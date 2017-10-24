مجلس النواب ينعى عضو المجلس عن مدينة بنغازي " آمال بعيو " .الثلاثاء ، 24-10-2017 - 14:38:00

مجلس النواب ينعى عضو المجلس عن مدينة بنغازي " آمال بعيو " .
بنغازي 24 اكتوبر 2017 ( وال - بنغازي )- نعى الناطق الرسمي باسم مجلس
النواب " عبد الله بليحق "، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي " آمال بعيو
" ، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض .
وتقدم مجلس النواب ، بالتعزية لأسرة " بعيو " ، داعيا الله عز وجل
أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وان يلهم أهلها وذويها جميل الصبر
والسلوان .
هذا وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة " آمال بعيو" ، ظهر اليوم، ودفنت
بمقبرة الهواري في بنغازي.


...( وال - بنغازي )..

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