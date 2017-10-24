مجلس النواب ينعى عضو المجلس عن مدينة بنغازي " آمال بعيو " .



بنغازي 24 اكتوبر 2017 ( وال - بنغازي )- نعى الناطق الرسمي باسم مجلس

النواب " عبد الله بليحق "، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي " آمال بعيو

" ، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض .

وتقدم مجلس النواب ، بالتعزية لأسرة " بعيو " ، داعيا الله عز وجل

أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وان يلهم أهلها وذويها جميل الصبر

والسلوان .

هذا وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة " آمال بعيو" ، ظهر اليوم، ودفنت

بمقبرة الهواري في بنغازي.





...( وال - بنغازي )..