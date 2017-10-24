مدير مصرف الوحدة بسرت : الشروع في قبول طلبات منحة الـ400 دولار بدء من يوم الخميس القادم.





سرت 24 أكتوبر 2017 ( وال )- علن مدير مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت "

علي الجروشي " أن المصرف سيشرع في قبول طلبات منحة الـ400 دولار لأرباب

الأسر داخل مدينة سرت بدء من يوم الخميس القادم الموافق 26 أكتوبر

الجاري.

وأكد " الجروشي " في تصريحات عقب تجهيز مقر مؤقت للمصرف الرئيسي داخل

مبنى مصرف الوحدة وكالة جامعة سرت، أن مصرف الوحدة بمدينة طرابلس سيوقف

توزيع السيولة المالية على سكان سرت بنهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث ستوزع

السيولة بعد ذلك التاريخ داخل مدينة سرت.

وأوضح أن المقر القديم للمصرف لا زال تحت الصيانة بعد الأضرار الكبيرة

التي لحقت به بسبب الحرب في المدينة العام الماضي ، مشيرا إلى أنهم

اتخذوا هذا الإجراء من أجل التخفيف من معاناة الناس وتقديم الخدمات

للمواطنين.



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