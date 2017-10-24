مخازن التعليم بسرت : جاري توزيع الكتاب المدرسي لمرحلتي الأساسي والثانوي .



سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال )- أكد مسؤول مخازن التعليم بمدينة سرت "

حسين السيوي " أن الكتاب المدرسي سيتم توزيعه اليوم الثلاثاء على

المؤسسات التعليمية بالمدينة لمرحلتي الأساسي والثانوي.

وأوضح " السيوي" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة أن دفعتين من

الكتاب المدرسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي كانت قد وصلت إلى مخازن

التعليم ويجري اليوم توزيعها على مدارس المدينة.

ولفت " السيوي " إلى أن الوسائل التعليمية والمعامل المدرسية لم تصل إلى

مخازن التعليم، مشيرا إلى أن مدارس سرت تفتقر كثيرًا للمعامل المدرسية

والأدوات الرياضية والوسائل التعليمية، بالإضافة إلى نقص المقاعد

المدرسية.

يشار إلى أن دفعة من الكتب المدرسية وصلت الأسبوع الماضي إلى مدينة سرت،

ووزعت على أكثر من 100 مدرسة وروضة أطفال داخل نطاق المدينة وضواحيها.



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