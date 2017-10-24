وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي يتابع مع تقوم به شركة
خدمات النظافة من أعمال داخل مدينة طرابلس.
الثلاثاء ، 24- 10- 2017 - 14:02:00
طرابلس 24 اكتوبر 2017 ( وال )- قام وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم
المحلي بحكومة الوفاق الوطني " إدريس الشاردة " صباح أمس الاثنين
بجولة ميدانية لبعض الأماكن المتكدسة بها القمامة داخل مدينة طرابلس.
ورافق الوكيل خلال جولته - التي شملت منطقة سوق الجمعة و إدارة خدمات
الطوارئ بمنطقة الهاني و موقع تجميع القمامة بطريق المطار قرب خزنات
النفط و مكب ابوسليم المرحلي - المدير التنفيذي لشركة الخدمات " بشير
العكوني " .
وتضمن الجولة الوقوف على ما تقدمه شركة الخدمات العامة من أعمال التنظيف
ووضع الإعلانات الإرشادية لوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها مع وضع
أشجار نخيل زينه على الطريق العام و الوقوف علي ما تعانيه الشركة من بعض
المشاكل و حلحلتها.
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