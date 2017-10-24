وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي يتابع مع تقوم به شركة خدمات النظافة من أعمال داخل مدينة طرابلس.





طرابلس 24 اكتوبر 2017 ( وال )- قام وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم

المحلي بحكومة الوفاق الوطني " إدريس الشاردة " صباح أمس الاثنين

بجولة ميدانية لبعض الأماكن المتكدسة بها القمامة داخل مدينة طرابلس.

ورافق الوكيل خلال جولته - التي شملت منطقة سوق الجمعة و إدارة خدمات

الطوارئ بمنطقة الهاني و موقع تجميع القمامة بطريق المطار قرب خزنات

النفط و مكب ابوسليم المرحلي - المدير التنفيذي لشركة الخدمات " بشير

العكوني " .

وتضمن الجولة الوقوف على ما تقدمه شركة الخدمات العامة من أعمال التنظيف

ووضع الإعلانات الإرشادية لوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها مع وضع

أشجار نخيل زينه على الطريق العام و الوقوف علي ما تعانيه الشركة من بعض

المشاكل و حلحلتها.



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